В МИД РФ оценили возможность восстановления дипотношений с Грузией

Россия надеется, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения постепенно создаст предпосылки для нормализации отношений с Грузией, заявил в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
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