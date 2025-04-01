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Каллас: страны ЕС должны сами решить, готовы ли направить на Украину миротворцев

Каллас: страны ЕС должны сами решить, готовы ли направить на Украину миротворцев

Страны Евросоюза должны сами решить, готовы ли они направить миротворцев на Украину. Таким мнением поделилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью El Mundo.

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