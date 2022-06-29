С миру по нитке

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Самый простой и быстрый способ оживить маленькие орхидеи без корней

Самый простой и быстрый способ оживить маленькие орхидеи без корней

Не спешите выкидывать маленькие орхидеи без корней, либо с сухими корнями. Зная один простой способ, даже такие слабые растения легко можно восстановить, чтобы в дальнейшем вырастить крепкие орхидеи, которые будут радовать красивым цветением.

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