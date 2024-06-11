Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России

Социологическая лаборатория Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с Союзом городов Центра и СевероЗапада и ассоциацией «Города Урала» в марте 2023 г провела очередной экспертный опрос руководителей муниципальных образований.
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