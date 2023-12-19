Путин выдал план по развитию спорта в Свердловской области до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Свердловской области и кабинету министров Республики Татарстан рассмотреть создание до 2030 года индустриально-спортивных кластеров в качестве тестового проекта.
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