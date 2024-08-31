Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и обязана арестовать президента России Владимира Путина.
МИД Украины потребовало от Монголии «арестовать» Путина
Комментарии
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Игорь
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10 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Иначе Бандеростан разорвёт дипломатические отношения и Пакт о взаимном ненападении. И это может послужить основанием для нападения. Монголия прям завибрировала от страха... И буряковку настоянную на кизяке вы больше не получите - выдала "Кулеба головного мозга".
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8 час.
ЛМ
Лидия Максимова
Не езди туда милый не рискуй
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7 час.
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