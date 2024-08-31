Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Да этот альянс и за проебалтов воевать не будет....эти клопы еще на что-то надеются....Лавров сообщил о ...
  • Eduard
    Украина в Альянс не входит,а эальянс Украину не имеет,пусть лесом все идут!Лавров сообщил о ...
  • Eduard
    Остальные предпочитают замерзать?Украинцы испугали...

МИД Украины потребовало от Монголии «арестовать» Путина

МИД Украины потребовало от Монголии «арестовать» Путина

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и обязана арестовать президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Ответить
10 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Иначе Бандеростан разорвёт дипломатические отношения и Пакт о взаимном ненападении. И это может послужить основанием для нападения. Монголия прям завибрировала от страха... И буряковку настоянную на кизяке вы больше не получите - выдала &quot;Кулеба головного мозга&quot;.
Ответить
8 час.
ЛМ
Лидия Максимова
Не езди туда милый не рискуй
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх