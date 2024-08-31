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Леонид Ла Рошель

Иначе Бандеростан разорвёт дипломатические отношения и Пакт о взаимном ненападении. И это может послужить основанием для нападения. Монголия прям завибрировала от страха... И буряковку настоянную на кизяке вы больше не получите - выдала "Кулеба головного мозга".