2 сентября – День российской гвардии В самом начале осени элита наших Вооруженных сил отмечает День российской гвардии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
2 сентября – День российской гвардии В самом начале осени элита наших Вооруженных сил отмечает День российской гвардии.
Свежие комментарии