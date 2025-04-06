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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко забил «Эдмонтону», став 3-й звездой матча. У форварда «Кингс» 11+20 в 60 играх

Форвард «Лос-Анджелеса» признан третьей звездой игры. Россиянин продлил результативную серию (3+4) до 4 матчей, набрав 31-е (11+20) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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