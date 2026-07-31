SpaceX пренебрегает использованием терминалов Starlink ВСУ для ударов по России. Эксперт Дмитрий Кузякин заявил, что компания сознательно игнорирует эту проблему ради прибыли, переводя спутники Илона Маска в категорию законных военных целей.
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