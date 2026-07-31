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Царьград

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SpaceX сознательно игнорировала применение Starlink ВСУ для ударов

SpaceX сознательно игнорировала применение Starlink ВСУ для ударов

SpaceX пренебрегает использованием терминалов Starlink ВСУ для ударов по России. Эксперт Дмитрий Кузякин заявил, что компания сознательно игнорирует эту проблему ради прибыли, переводя спутники Илона Маска в категорию законных военных целей.

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