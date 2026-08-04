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Шесть попыток Гордона и восемь свадеб Анастасии: российские звёзды с рекордным количеством браков

Шесть попыток Гордона и восемь свадеб Анастасии: российские звёзды с рекордным количеством браков

Пока одни знаменитости десятилетиями живут в одном браке, другие регулярно отправляются в ЗАГС. Для некоторых российских звезд штампы в паспорте стали привычным делом, а число официальных союзов доходит до пяти, шести и даже восьми.

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