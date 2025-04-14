Театр абсурда
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Театр абсурда

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У пошлин Трампа есть тайная цель: Они заставят Европу целовать России руки

У пошлин Трампа есть тайная цель: Они заставят Европу целовать России руки

Украина в трауре: Америка, и без того переставшая видеть в ней союзника после избрания Трампа, окончательно переключилась на более важные вопросы.

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