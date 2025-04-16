Стало известно о неохотном обсуждении в США помощи Украине

Bloomberg: США неохотно обсуждают вклады в будущий фонд реконструкции Украины США неохотно обсуждают тему вкладов в будущий «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины» и стараются откладывать дискуссии, связанные с этим вопросом.
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