Путин заявил, что Си Цзиньпин myсмотрит в будущее

В интервью Центральному телевидению Китая, президент России Владимир Путин выразил свое уважение к председателю КНР Си Цзиньпину, называя его признанным мировым лидером, который способен анализировать ситуацию и смотреть в будущее.
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