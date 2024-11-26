Калужанам объяснили, почему ожирение стало пандемией века

С каждым годом число людей с ожирением продолжает расти. Согласно данным журнала Lancet, в 2022 году избыточный вес имели 43% взрослого населения, а с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди детей — в четыре разаС каждым годом число людей с ожирением продолжает расти.
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