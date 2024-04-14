Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя напомнил об отсутствии Гутерриша на заседании по удару Израиля

Небензя напомнил об отсутствии Гутерриша на заседании по удару Израиля

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя прокомментировал реакцию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на обоюдные атаки Израиля и Ирана 1 и 14 апреля соответственно.

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