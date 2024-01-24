Обычный поход к стоматологу может обернуться трагедией. Можно ли доказать, что специалист не вылечил, а навредил? Какую компенсацию от клиники требует пациент, который из-за ошибки врача потерял зубы? Какое лечение назначат абсолютно здоровому человеку недобросовестные стоматологи? И сколько это будет стоить? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».