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Цена ошибки — жизнь: как поход к стоматологу может обернуться похоронами

Цена ошибки — жизнь: как поход к стоматологу может обернуться похоронами

Обычный поход к стоматологу может обернуться трагедией. Можно ли доказать, что специалист не вылечил, а навредил? Какую компенсацию от клиники требует пациент, который из-за ошибки врача потерял зубы? Какое лечение назначат абсолютно здоровому человеку недобросовестные стоматологи? И сколько это будет стоить? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

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