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Вдолгую государство все равно побеждает оппозицию

Вдолгую государство все равно побеждает оппозицию

МОСКВА (ИА Реалист). Когда в Москве оппозиция взяла немало муниципальных мандатов в 2017 году и 20 мандатов из 45 в 2019 на выборах в Мосгордуму, один мой мудрый коллега сказал: «Вдолгую государство все равно побеждает, система все равно победит».

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