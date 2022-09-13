Вдолгую государство все равно побеждает оппозицию

МОСКВА (ИА Реалист). Когда в Москве оппозиция взяла немало муниципальных мандатов в 2017 году и 20 мандатов из 45 в 2019 на выборах в Мосгордуму, один мой мудрый коллега сказал: «Вдолгую государство все равно побеждает, система все равно победит».