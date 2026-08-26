«Ракеты не помогут Украине победить. Надо душить Крым и промывать мозги русским» – британский генерал

Украина должна получать от Запада все, что она просит для войны с Россией. Об этом в эфире канала Channel 4 заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент .
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