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Что вызывает простуду, какие у нее симптомы, как она протекает и на что обращать внимание

Что вызывает простуду, какие у нее симптомы, как она протекает и на что обращать внимание

У вас болит горло, появляется кашель, насморк, и вы начинаете задаваться вопросом: это обычная простуда, от которой я смогу избавиться за несколько дней, или это что-то более серьезное, и мне нужно обратиться к врачу? Не правда ли, знакомое чувство, многие испытывают его каждый год в сезон простуд.

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