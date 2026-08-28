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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Талалаеве: «Не скажу, что он хороший Неплохой тренер, который мог бы себя попробовать в топ-клубах. Но их руководство посмотрит на поведение и скажет: «Вы что, с ума сошли?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о дисквалификации  Андрея Талалаева . Напомним, главный тренер «Балтики» был отстранен на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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