Невзирая на массу публикаций в СМИ и соцсетях о том, «как ужасны эти понаехавшие» и когда их выгонят вон, опрос ВЦИОМ показал удивительный результат: 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к мигрантам и даже не очень волнуются при виде инородцев (переживающих оказалось всего 12%).
Без прислуги — никуда: почему россияне оказались терпимыми к мигрантам
Комментарии
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Стэйси
Что за хрень !?
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
"Без прислуги — никуда: почему россияне оказались..." = Холопская психология ! Раб(холоп) не мечтает о свободе = раб мечтает сам стать рабовладельцем ! ВСЕ ОТ ЭТОГО ! Рабская психология в умах ... ! А это тропа в небытие !
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8 час.
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