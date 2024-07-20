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Без прислуги — никуда: почему россияне оказались терпимыми к мигрантам

Без прислуги — никуда: почему россияне оказались терпимыми к мигрантам

Невзирая на массу публикаций в СМИ и соцсетях о том, «как ужасны эти понаехавшие» и когда их выгонят вон, опрос ВЦИОМ показал удивительный результат: 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к мигрантам и даже не очень волнуются при виде инородцев (переживающих оказалось всего 12%).

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Комментарии
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Стэйси
Что за хрень !?
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Без прислуги — никуда: почему россияне оказались...&quot; = Холопская психология !    Раб(холоп)  не мечтает о свободе = раб мечтает сам стать рабовладельцем !      ВСЕ ОТ ЭТОГО !    Рабская  психология в умах ... !     А это тропа в небытие !
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8 час.

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