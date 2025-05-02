Сенатор заявила о неминуемости наказания участников поджога Дома профсоюзов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Наказание причастных к страшному преступлению - поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - обязательно произойдет после завершения спецоперации, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
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