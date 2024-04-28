Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow Американские дальнобойные ракеты ATACMS не принесут Украине никакой пользы, потому что российская армия заглушит их с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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