Путин назвал Казань и Пермь лидерами по внедрению ИИ

ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил Пермь и Казань в числе лидеров по внедрению ИИ в концепцию «умных городов».