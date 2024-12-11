Путин назвал Казань и Пермь лидерами по внедрению ИИ

ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил Пермь и Казань в числе лидеров по внедрению ИИ в концепцию «умных городов».
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