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За рулем

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Водителям стоит готовиться к новым ценам на техосмотр: регионы обновляют тарифы

Водителям стоит готовиться к новым ценам на техосмотр: регионы обновляют тарифы

Региональные власти начали публиковать нормативные акты, фиксирующие стоимость технического осмотра начиная с 1 января 2027 года.

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