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Мировое обозрение

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Нарышкин заявил об участии стран ЕС в боях на стороне Украины «в полный рост»

Нарышкин заявил об участии стран ЕС в боях на стороне Украины «в полный рост»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал резкое заявление о роли Евросоюза в украинском конфликте.

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