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High Fuel Prices Are Powering an Electric Motorcycle Boom

While electric car and truck sales have grown more slowly than expected in recent years, prompting governments to rethink clean fuel targets and automakers to slow the pace of EV production, electric motorcycles are becoming increasingly popular in certain parts of the world.

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