Ко Дню Победы космонавт снял Ростов-на-Дону из космоса

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев в преддверии Дня Победы он поделился захватывающими снимками городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести, сделанными им прямо с борта Международной космической станции.
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