Сейчас только ленивый не обсуждает в интернете ристалище на поле российских финансовых и материальных активов, которые принадлежат кому угодно, кроме людей, не только живущих в стране (положим, большая часть наших чиновников и политиков, в отличие от олигархов всех призывов, на её территории проживает изрядную часть года), но и давным-давно осевших где угодно, лишь бы подальше от России, где все они сколотили свои многомиллиардные состояния.
И снова об отвлечённых материях
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Надежда Петракова
г-н Сатановский,как всегда,прав🤝🧡
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14 час.
Михаил Сартин
Вот еще каплю в финансовые проделки в стране. В Севастополе февраль-март цемент марки 500 один мешок 25 кг стоил 210 руб сейчас на складах просят 350 руб. Естественно вопрос к хозяевам складов - почему? - Военные не разрешают продавать. Сразу возникает мысль - промежуточное звено вымогает деньги. Ведь производство цемента не изменилось. Получается как-то так. И главное, у нас в стране, все это всем сойдет безнаказанно. И изюминка в чем. В городе у военных был целый свой завод. Закрыли. Ну, не смешно-ли.
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13 час.
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