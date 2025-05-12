Сибига назвал Зеленского настоящим лидером и обвинил РФ в недостатке мужества

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в недостатке мужества и поприветствовал заявление Владимира Зеленского о том, что он лично отправится в Турцию на переговоры, где ждет президента Владимира Путина.
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