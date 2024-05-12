Число женщин репродуктивного возраста существенно снизилось и эта тенденция будет сохраняться еще долгое время.
Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ
Комментарии
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Борис Сторублевцев
вопрос а в Ленинграде среди многодетных семей сколько Русских семей!!!
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16 час.
Борис Сторублевцев
а она сама план то по деторождению выполнила или .....???
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16 час.
Е Пронина
а, члены правительства, думы, чиновники, олигархи выполнили план по деторождению не меньше трех? пусть пример покажут, ведь они все богатые ,обеспеченные и деньгами и особняками, проблем быть не должно 😂,пусть из детдомов на воспитание возьмут не меньше пяти детей и обеспечат их, а то языком молоть молодцы ))
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14 час.
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