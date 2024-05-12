Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Где обещанные жесткие ответки  поставщикам снарядов? Сколько еще должно погибнуть мирных жителей?Постпредство РФ п...
  • Иван Петров
    Белоусов жёсткий и решительный с прекрасным образованием и соответствующими мозгамиНовость о смене Ш...
  • Eduard
    Мы возьмем и высадимся в Берлине в качестве защиты нашего Прсольства!В Германии допуск...

Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

Число женщин репродуктивного возраста существенно снизилось и эта тенденция будет сохраняться еще долгое время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
вопрос а в Ленинграде среди многодетных семей сколько Русских семей!!!
Ответить
16 час.
Борис Сторублевцев
а она сама план то по деторождению выполнила или  .....???
Ответить
16 час.
Е Пронина
а, члены правительства, думы, чиновники, олигархи выполнили план по деторождению не меньше трех? пусть пример покажут, ведь они все богатые ,обеспеченные и деньгами и особняками, проблем быть не должно 😂,пусть из детдомов на воспитание возьмут не меньше пяти детей и обеспечат их, а то языком молоть молодцы ))
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх