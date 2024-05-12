Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

Е Пронина

а, члены правительства, думы, чиновники, олигархи выполнили план по деторождению не меньше трех? пусть пример покажут, ведь они все богатые ,обеспеченные и деньгами и особняками, проблем быть не должно 😂,пусть из детдомов на воспитание возьмут не меньше пяти детей и обеспечат их, а то языком молоть молодцы ))