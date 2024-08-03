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«Мужу детство испортила». Слова Паулса о Пугачевой дали странную реакцию

«Мужу детство испортила». Слова Паулса о Пугачевой дали странную реакцию

Раймонд Паулс.Сегодня 11K прочитали Иноагент Максим Галкин* на недавнем сборище убежантов в Юрмале, проведённом под крылом «кормилицы» Вайкуле, не только пел на мове, но и пародировал Раймонда Паулса — композитора, написавшего для Пугачевой большинство самых известных ее хитов, от «Миллиона алых роз» до «Старинных часов».

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