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Командир российского корвета награждён за обстрел ракетами вертолёта ВС Дании

Командир российского корвета награждён за обстрел ракетами вертолёта ВС Дании

В Минобороны России подтвердили факт обстрела сигнальными ракетами вертолёта ВС Дании кораблём ВМФ РФ.

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