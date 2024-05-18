Насилие в отношении детей с инвалидностью.

Каждый третий ребенок с инвалидностью подвергается насилию, показывают исследования. Это означает, что у одного из трех детей с ограниченными возможностями есть высокий риск стать жертвой разных форм физического, эмоционального или сексуального насилия.
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