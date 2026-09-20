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Газета.ру

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Axios: Трамп в разговоре с Зеленским просил прекратить удары по НПЗ России

Axios: Трамп в разговоре с Зеленским просил прекратить удары по НПЗ России

Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора неоднократно просил украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), сообщает американское новостное издание Axios со ссылкой на источник.

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