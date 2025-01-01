🤿 Водолазы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» Утечек мазута из затонувших фрагментов не обнаружено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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🤿 Водолазы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» Утечек мазута из затонувших фрагментов не обнаружено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.