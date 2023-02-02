До нуля упал травматизм на железной дороге Уссурийска: итоги от транспортной полиции

Травматизм на рельсах снизился до нулевых отметок, раскрываемость преступлений возросла, а сфера наркоторговли понесла весьма ощутимые потери — этих и других показателей добились в 2022 году сотрудники линейного отдела МВД на станции Уссурийск.
Травматизм на рельсах снизился до нулевых отметок, раскрываемость преступлений возросла, а сфера наркоторговли понесла весьма ощутимые потери — этих и других показателей добились в 2022 году сотрудники линейного отдела МВД на станции Уссурийск.
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