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Александр Легков: «Если российских спортсменов допустят в нейтральном статусе, пусть едут на соревнования. Это их жизнь. Всем известно, откуда они»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что российским спортсменам нужно воспользоваться возможностью выступать в нейтральном статусе.

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