Возле станций МЦД открыли 18 перехватывающих парковок с 2019 года

Как рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, водители бесплатно оставляют автомобили на перехватывающих парковках, чтобы удобно продолжить путь на городском транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии