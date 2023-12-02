Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Кучма: Большинство русских восприняли СВО с позорной радостью

Политнавигатор Новейшие российские учебники истории, где утверждается, что идея украинской самостийности изначально была результатом подрывной деятельности Австро-Венгерских спецслужб на исторических русских территориях, являются «квинтэссенцией фальшивок».

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