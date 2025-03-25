«Перемирия не будет, расслабляться рано»: Пророк об окончании СВО

Vladimir Lioubimcev

СЕЙЧАС Россия и США договариваются про "мирное Черное море". Это американцы делают задел, чтобы корабли США туда заходили беспрепятственно. Военно-морскую базу они будут делать в Одессе... В НАТО может Украину и не примут официально, а вот американские войска на Украине будут. И морские, и сухопутные, и воздушные... АМЕРИКАНЦЫ ВСЕГДА ЗАХОДЯТ В ТЕ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ СЕБЕ ПОДЧИНЯЮТ.