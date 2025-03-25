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«Перемирия не будет, расслабляться рано»: Пророк об окончании СВО

«Перемирия не будет, расслабляться рано»: Пророк об окончании СВО

Провидец Андрей Гиперборей, уехавший в Эквадор из Одессы в 2004 году, рассказал, корреспонденту НТВ, договорятся ли президенты США и России об Украине и когда и чьей победой завершиться специальная военная операция.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
СЕЙЧАС Россия и США договариваются про  &quot;мирное Черное море&quot;. Это американцы делают задел, чтобы корабли США туда заходили беспрепятственно. Военно-морскую базу они будут делать в Одессе... В НАТО может Украину и не примут официально, а вот американские войска на Украине будут. И морские, и сухопутные, и воздушные... АМЕРИКАНЦЫ ВСЕГДА ЗАХОДЯТ В ТЕ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ СЕБЕ ПОДЧИНЯЮТ.
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
ЭТО МЫ ТАК СЧИТАЕМ!!.....    А вот как считает руководство России? Главком там, еще кто? Нас же никто не спрашивает. И не спросят...
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4 час.
Алексей Смирнов
А нам оно нужно, перемирие это? Дожимать нужно гадину. раз уж попятилась.
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