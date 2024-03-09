Госуправление по регулированию рынка КНР пообещало бороться с региональным протекционизмом и фрагментацией рынка

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Государственное управление по регулированию рынка КНР пообещало в 2024 году приложить дополнительные усилия для решения насущных проблем региональных протекционистских практик и фрагментации рынка, стремясь сформировать единый внутренний рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)