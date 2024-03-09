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Китай

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Госуправление по регулированию рынка КНР пообещало бороться с региональным протекционизмом и фрагментацией рынка

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Государственное управление по регулированию рынка КНР пообещало в 2024 году приложить дополнительные усилия для решения насущных проблем региональных протекционистских практик и фрагментации рынка, стремясь сформировать единый внутренний рынок.

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