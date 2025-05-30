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Биткоин выходит на Мосбиржу 4 июня 2025 года: как фьючерсы на ETF приближают крипту к традиционным инвесторам

﻿﻿С 4 июня 2025 года российский финансовый рынок сделает важный шаг на пути к цифровым активам: Московская биржа запустит торговлю фьючерсами на акции iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — первого в мире биржевого фонда, отслеживающего биткоин.

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