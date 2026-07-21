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Глава итальянской федерации подтвердил переговоры с Гвардиолой и готовность платить испанцу больше, чем заложено в бюджет: «Но не факт, что эта история дойдет до конца»

Глава Итальянской федерации футбола Джованни Малаго подтвердил переговоры с Пепом Гвардиолой насчет работы тренером сборной Италии и дал понять, что ради испанца организация готова к существенным тратам.

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