Симоньян: цель задержания Дурова — получить ключи от Telegram

Маргарита Симоньян выдвинула предположение о том, что Задержание основателя Telegram Павла Дурова связано с попыткой получить доступ к ключам шифрования мессенджера, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян 25 августа в своем Telegram-канале.
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