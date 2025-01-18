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Марди Фиш: «Я играл с Монфисом в 4-м круге US Open в 2008 году! Чувак все еще в деле»

Марди Фиш: «Я играл с Монфисом в 4-м круге US Open в 2008 году! Чувак все еще в деле»

38-летний Монфис сегодня обыграл Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4. «Я играл с Монфисом в четвертом круге US Open в 2008 году! Чувак все еще в деле», – написал бывший №7 рейтинга ATP, которому сейчас 43 года.

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