Предательство Нигматулина, кома дочери, смерть мужа: как ушла Ирина Шевчук из «…А зори здесь тихие»

24 февраля 2026 года не стало Ирины Шевчук — актрисы, которую несколько поколений зрителей знали как Риту Осянину из фильма «…А зори здесь тихие».
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