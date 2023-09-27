В Хабаровском крае предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждени

Противоправная деятельность участников организованной группы, которые занимались рубкой лесных насаждений без разрешительных документов на территории одного из лесничеств в районе имени Лазо, была пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю осенью прошлого года.