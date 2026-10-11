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Шняги.Нет

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Фольга + баночка = мощная антенна

Фольга + баночка = мощная антенна

Сегодня речь пойдет о нестандартном методе повышения радиуса действия штыревой антенны для Wi-Fi или 3G.

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