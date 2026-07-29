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Новый аппарат УЗИ экспертного класса заработал в больнице в Коломне

Новый аппарат УЗИ экспертного класса заработал в больнице в Коломне

В июле Коломенская больница получила новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного уровня. Устройство уже введено в эксплуатацию и активно применяется для обследования пациентов, поступающих на госпитализацию, а также проходящих стационарное лечение.

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